Представители гостиничного бизнеса фиксируют сокращение числа туристов, остающихся в Ярославле на ночь. По их оценке, к 23 ноября количество бронирований сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом они сообщили на заседании бюджетной комиссии муниципалитета, где обсуждалось введение туристического налога.