Ярославские отельеры сообщили о снижении числа ночевок
Представители гостиничного бизнеса фиксируют сокращение числа туристов, остающихся в Ярославле на ночь. По их оценке, к 23 ноября количество бронирований сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом они сообщили на заседании бюджетной комиссии муниципалитета, где обсуждалось введение туристического налога.
«Весь год идет под знаком того, что у нас методично падает количество туристов, которые приезжают и остаются ночевать на территории Ярославской области. Октябрь-ноябрь у нас идет очень жесткое падение»,— заявил представитель отельеров Роман Груздев.
Управляющая сетью Orlov Hotels Марина Карпова привела данные по трем гостиницам сети. В «Любиме» за десять месяцев 2026 года было продано на 2 828 номеро-ночей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В «Соколене» сокращение составило 3 947 номеро-ночей, в «Ласточке» — 73.
В мэрии приводят другую статистику. Заместитель мэра Ярославля Елена Гудкевич сообщила, что в 2022 году город посетили 2,1 млн гостей, в 2025 году — 2,5 млн. За девять месяцев 2026 года показатель составил 2,1 млн человек. Власти ожидают, что к концу года турпоток увеличится за счет новогодних праздников.
При этом в общее число гостей включают как туристов, остающихся в городе с ночевкой, так и экскурсантов, приезжающих на один день. По оценке госпожи Гудкевич, на ночующих туристов приходится около 45–50% общего потока.
Отельеры считают, что часть приезжающих выбирает Ярославль для экскурсий, но для ночевки отправляется в Кострому.
Туристический налог в Ярославле планируют ввести с 1 января 2027 года. Его будут платить средства размещения, а поступления направят в городской бюджет. На следующий год мэрия прогнозирует получить от налога 52,3 млн руб.