Об исследовании

«Индекс цифрового лидерства операторов связи» подготовлен ИАА TelecomDaily в августе–октябре 2026 года. Исследование включало онлайн-опрос абонентов и экспертный анализ цифровых сервисов четырех крупнейших российских мобильных операторов. В опросе приняли участие более 1,5 тыс. человек из более чем 50 регионов России, было получено 1219 результативных анкет.

Итоговый индекс рассчитывался на основе трех равнозначных показателей: пользовательского опыта цифровых сервисов, восприятия цифрового лидерства оператора абонентами и технологичности сервисов по оценке экспертов. Вес каждого показателя составил 33,3%.