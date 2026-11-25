Смерть несовершеннолетнего участника учебных сборов в краевом учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» не связана с выполнением каких-либо физических нагрузок, внешним воздействием или особенностями здоровья, о которых было бы известно заблаговременно. Об этом сообщается на странице центра в соцсети. «Юноше оказывалась помощь. К сожалению, безрезультатно. Призываем общественность разделить общую скорбь и воздержаться от преждевременных выводов», — заявили в «Авангарде».