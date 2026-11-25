Хуснуллин: строительство скоростной трассы М-12 до Тюмени завершено
Участок скоростной автомобильной дороги М-12 до Тюмени достроен. Трассу планируют открыть в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая в Госдуме, передает ТАСС.
«Скоростная дорога до Тюмени уже построена, в ближайшее время готова будет к открытию», — заявил господин Хуснуллин.
По его словам, общая протяженность скоростного маршрута составляет 2,7 тыс. км. Дорога оборудована освещением, не имеет светофоров и включает от четырех до восьми полос движения.
Трасса М-12 «Восток» — скоростная автомобильная дорога, которая соединяет Москву, Казань и Екатеринбург. Ее строительство началось в 2020 году. Ранее сообщалось, что участок трассы от Екатеринбурга до Тюмени планируют открыть в ноябре 2026 года.