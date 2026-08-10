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Участок трассы М-12 от Екатеринбурга до Тюмени планируют открыть в ноябре

Участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени планируют открыть в ноябре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

«К ноябрю будем готовы открыть последний участок, если с подрядчиком не произойдет чего-то экстраординарного. Объект уже на выходе. Каждую неделю смотрю справку и фотоотчет»,— сказал господин Хуснуллин.

Трасса М-12 «Восток» — скоростная автомобильная дорога, которая соединяет Москву, Казань и Екатеринбург. Ее строительство началось в 2020 году.

Полина Бабинцева

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