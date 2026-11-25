Первый профессиональный бой боксерши Иман Хелиф оказался под угрозой срыва
Алжирская боксерша Иман Хелиф, героиня скандала парижской Олимпиады 2024 года, столкнулась с проблемами с проведением первого в карьере профессионального боя. Голландка Кларида Сарабия, которая должна была встретиться с ней 15 декабря, отказалась от участия в матче. Это произошло после того, как менеджмент Сарабии запросил медицинские документы Хелиф, ранее не прошедшей гендерный тест из-за отклонений в сексуальном развитии, но пытающейся доказать право участвовать в женских соревнованиях.
Об отмене боя между Иман Хелиф и Кларидой Сарабией сообщила занимающаяся его организацией промоутерская компания Stair Event. Согласно заявлению организатора, голландская боксерша отказалась от участия в нем «по административным причинам». Представитель компании, однако, пообещал Reuters, что Хелиф все равно, как и запланировано, выйдет 15 декабря на ринг парижского зала Maison de la Mutualite, а Сарабии оперативно найдут замену. NOS и несколько других изданий ранее отмечали огромный ажиотаж, связанный с декабрьским поединком. Он, в частности, выразился примерно в 80 запросах на его освещение от различных медиаресурсов. В последние годы ни одно боксерское мероприятие во Франции не привлекало такого внимания. Рекорд же поставило событие формально абсолютно рядовое — шестираундовый матч во втором полусреднем весе (до 69,9 кг), в котором на кону не стоит даже второстепенный титул.
Высокий интерес к бое объясним звучностью имени Иман Хелиф. Громким его сделал скандал во время парижской Олимпиады летом 2024 года. Алжирка на ней завоевала золото в категории до 66 кг. Но ее, как и другую чемпионку — тайваньку Линь Юйтин (до 57 кг), обсуждали отнюдь не в контексте их спортивных достижений. Соперницы боксерш, прежде всего отличающейся жестким ударом Хелиф, возмущались тем обстоятельством, что Международный олимпийский комитет (МОК) в принципе разрешил им состязаться.