Об отмене боя между Иман Хелиф и Кларидой Сарабией сообщила занимающаяся его организацией промоутерская компания Stair Event. Согласно заявлению организатора, голландская боксерша отказалась от участия в нем «по административным причинам». Представитель компании, однако, пообещал Reuters, что Хелиф все равно, как и запланировано, выйдет 15 декабря на ринг парижского зала Maison de la Mutualite, а Сарабии оперативно найдут замену. NOS и несколько других изданий ранее отмечали огромный ажиотаж, связанный с декабрьским поединком. Он, в частности, выразился примерно в 80 запросах на его освещение от различных медиаресурсов. В последние годы ни одно боксерское мероприятие во Франции не привлекало такого внимания. Рекорд же поставило событие формально абсолютно рядовое — шестираундовый матч во втором полусреднем весе (до 69,9 кг), в котором на кону не стоит даже второстепенный титул.