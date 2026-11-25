Дело о банкротстве Алины Лисняк было возбуждено по заявлению ФНС России из-за недоимки в размере 876,7 тыс. руб. 14 июля 2026 года была введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим утвержден Виталий Жалсанов. На 25 ноября в реестр кредиторов включены требования ФНС России на 876 тыс. руб., «Т Банка» на 186,5 тыс. руб. и Людмилы Пыриной на 87,3 тыс. руб. На заседании 25 ноября суд не смог утвердить план реструктуризации долгов госпожи Лисняк. Он будет заслушан 21 декабря.