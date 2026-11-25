Беглый экс-депутат и его жена могут лишиться квартиры в центре Перми
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Банк ВТБ подал заявление в Арбитражный суд Пермского края о включении в реестр требований кредиторов с требованием 1,7 млн руб. в рамках дела о банкротстве супруги бывшего депутата заксобрания Пермского края ИП Алины Лисняк. Об этом сообщает «Новый компаньон». Сумма обеспечена залогом по кредитному договору квартиры по ул. Вильвенской, 6, в Перми. По этому адресу зарегистрирован супруг госпожи Лисняк — Илья Лисняк. Площадь квартиры составляет 91 кв. м.
Дело о банкротстве Алины Лисняк было возбуждено по заявлению ФНС России из-за недоимки в размере 876,7 тыс. руб. 14 июля 2026 года была введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим утвержден Виталий Жалсанов. На 25 ноября в реестр кредиторов включены требования ФНС России на 876 тыс. руб., «Т Банка» на 186,5 тыс. руб. и Людмилы Пыриной на 87,3 тыс. руб. На заседании 25 ноября суд не смог утвердить план реструктуризации долгов госпожи Лисняк. Он будет заслушан 21 декабря.
Слушания по делу о банкротстве Ильи Лисняка назначены на 9 декабря. Заявителями на общую сумму 518,1 тыс. руб. выступают шесть граждан, в том числе бывший и.о. зампредседателя правительства Пермского края Антон Удальев, а также действующий начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. Требования основаны на судебных решениях, которыми установлено, что господин Лисняк распространил в сети недостоверные и порочащие сведения и обязан компенсировать моральный вред.
На сайте ФССП России указано девять неоконченных исполнительных производств в отношении Алины Лисняк на 361,2 тыс. руб., включая штраф налоговой службы в размере 50 тыс. руб.; в отношении Ильи Лисняка — 23 неоконченных производства общей суммой 1,4 млн руб., в том числе 204,4 тыс. руб. по акту налоговой службы. С учетом требований по банкротным делам общая задолженность супругов превысила 4,7 млн руб.
Кроме того, на 1 декабря в Арбитражном суде Пермского края назначено заседание о банкротстве ООО «Медиа-агентство «Кулич», гендиректором и единственным учредителем которого является Наталья Лисняк — мать Ильи Лисняка. Департамент культуры и молодежной политики администрации Перми указал на долг 4,6 млн руб., неоплаченный этой компанией более трех месяцев.
Илья Лисняк в апреле 2023 года покинул РФ на фоне возбужденного в отношении него уголовного дела по фактам вымогательства. Судом он был объявлен в федеральный розыск. В конце ноября были прекращены его полномочия в качестве депутата заксобрания Пермского края на основании п. 13 и 15 ч. 1 ст. 3 закона «О статусе депутата Законодательного собрания Пермского края» (нарушение антикоррупционных требований и пропуск заседаний).