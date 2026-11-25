Более четверти ноябрьской нормы осадков выпало за сутки в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде 24-25 ноября выпало 14 мм осадков – около 27% месячной нормы. Высота снежного покрова составила почти 20 см, сообщили в мэрии со ссылкой на синоптиков.
По словам заместителя главы администрации Сергея Самсонова, к утру главные дороги, где проходит общественный транспорт, вычистили вплоть до асфальта, сильных заторов на дорогах не было, утренние пробки не превысили пяти-семи баллов.
Директор департамента дорожного хозяйства Елена Кузнецова добавила, что во время снегопада упали несколько деревьев. Заявки по ним отрабатывают муниципальные предприятия и ДУКи.
«К вечеру, по прогнозу, нас ждет "переход через ноль" и приход уже более устойчивых морозов. Дорожники снова заранее выйдут на активную обработку дорог, тротуаров, спусков, подъемов и мостов, чтобы не допустить образования наледи. Внимательно следим за изменениями погоды и мониторим состояние наших дорог», — сказала Елена Кузнецова.