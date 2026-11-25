«К вечеру, по прогнозу, нас ждет "переход через ноль" и приход уже более устойчивых морозов. Дорожники снова заранее выйдут на активную обработку дорог, тротуаров, спусков, подъемов и мостов, чтобы не допустить образования наледи. Внимательно следим за изменениями погоды и мониторим состояние наших дорог», — сказала Елена Кузнецова.