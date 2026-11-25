По данным министра финансов края Александра Кнышова, социальные выплаты и стипендии в следующем году планируется проиндексировать на 4%, расходы на питание и медикаменты — на 5,6%, на оплату коммунальных услуг — на 11,6%. В рамках 29 государственных программ предусмотрено 515,1 млрд руб., что составляет 89,4% расходов бюджета.