В ЗСК прошли слушания по законопроекту о краевом бюджете на 2027–2029 годы
В Краснодарском крае на социальные расходы в 2027 году планируют направить 401,1 млрд руб., или около 70% всех расходов регионального бюджета. Проект бюджета на 2027–2029 годы обсудили на парламентских слушаниях в Законодательном собрании края под председательством Юрия Бурлачко.
По данным министра финансов края Александра Кнышова, социальные выплаты и стипендии в следующем году планируется проиндексировать на 4%, расходы на питание и медикаменты — на 5,6%, на оплату коммунальных услуг — на 11,6%. В рамках 29 государственных программ предусмотрено 515,1 млрд руб., что составляет 89,4% расходов бюджета.
В ходе обсуждения депутаты предложили уделить дополнительное внимание региональному материнскому капиталу, финансированию нового издания Красной книги края и поддержке животноводства.
По прогнозу исполняющего обязанности министра экономики Игоря Красавина, валовой региональный продукт Кубани по итогам 2026 года составит 6,3 трлн руб. Положительная динамика, как ожидается, сохранится в ближайшие три года. Ускорение роста в 2028–2029 годах связывают с увеличением внутреннего спроса и восстановлением инвестиционной активности.
Председатель профильного комитета ЗСК Иван Артеменко назвал бюджетные параметры реалистичными, хотя планы по основным налоговым поступлениям остаются напряженными. Глава Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко отметил перспективы роста курортной сферы, строительства и промышленности, а также увеличения инвестиций и доходов населения.
Проект бюджета продолжат рассматривать профильные комитеты ЗСК совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами.