На инфраструктуру ОЭЗ «Авангард» направят дополнительные 3 млрд рублей
Федеральная поддержка направлена на привлечение новых резидентов
Омская область получит более 3 млрд руб. из федерального бюджета на создание инженерной инфраструктуры новой площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Авангард». Решение о выделении средств принято штабом правительственной комиссии по региональному развитию России по итогам второго конкурсного отбора, написал в мессенджере «Макс» губернатор региона Виталий Хоценко.
По его словам, федеральная поддержка позволит ускорить развитие ОЭЗ и обеспечит привлечение новых инвесторов. В прошлом году Омская область уже получала аналогичную сумму — более 3 млрд руб. на развитие инфраструктуры «Авангарда». В настоящее время на площадке северного промышленного узла уже ведется строительство сетей водоснабжения и водоотведения.
ОЭЗ «Авангард» была создана постановлением правительства РФ в декабре 2020 года. Под проект выделена территория — 494 га — в северо-западном промышленном районе Омска. Единственным учредителем ОЭЗ «Авангард» является Омская область.
Крупнейшими резидентами площадки по объему инвестиций являются ООО «Газпромнефть — Графитек», ООО «Омский завод бисфенола», ООО «Омский электротехнический завод», ООО «Мегалайт». По данным на начало 2026 года, резиденты вложили в производства около 21,3 млрд руб., а общий объем заявленных инвестиций по всем компаниям оценивался в 129,9 млрд руб.