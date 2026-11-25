По его словам, федеральная поддержка позволит ускорить развитие ОЭЗ и обеспечит привлечение новых инвесторов. В прошлом году Омская область уже получала аналогичную сумму — более 3 млрд руб. на развитие инфраструктуры «Авангарда». В настоящее время на площадке северного промышленного узла уже ведется строительство сетей водоснабжения и водоотведения.