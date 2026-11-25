Как сообщает пресс-служба прокуратура Башкирии, чиновник отвечал за использование городского имущества, при этом он находился в «близких отношениях» с семьей индивидуального предпринимателя, который арендовал имущество у муниципалитета. Например, господин Чоловский пользовался автомобилями и недвижимостью бизнесмена.