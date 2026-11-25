Замглавы Межгорья уволили за связи с предпринимателем
Прокуратура Межгорья добилась увольнения по утрате доверия заместителя главы городской администрации. По данным «Ъ-Уфа», уволенный вице-мэр — Александр Чоловский.
Как сообщает пресс-служба прокуратура Башкирии, чиновник отвечал за использование городского имущества, при этом он находился в «близких отношениях» с семьей индивидуального предпринимателя, который арендовал имущество у муниципалитета. Например, господин Чоловский пользовался автомобилями и недвижимостью бизнесмена.
О конфликте интересов и склонении к совершению коррупционного нарушения работодателю чиновник не сообщил.
По итогам проверки прокуратура потребовало от главы закрытого города уволить заместителя. Требование администрация удовлетворила.