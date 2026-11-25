По расчетам разработчика, в Ростовской области работают около 6,5 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, торгующих табачной и никотинсодержащей продукцией. Их совокупные затраты на взаимодействие с проверяющими за шесть лет оценили в 12,5 млн руб., или примерно в 1,9 тыс. руб. на одного предпринимателя за весь период.