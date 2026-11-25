В Ростовской области потребовали доработать правила проверок табачных магазинов
Минэкономразвития Ростовской области дало отрицательное заключение проекту постановления о региональном контроле за розничной продажей табачной и никотинсодержащей продукции. Ведомство считает, что разработчику необходимо уточнить порядок проверок и отбора образцов товаров, а также дополнить систему оценки рисков. С заключением министерства ознакомился «Ъ-Ростов».
Проект подготовил областной департамент потребительского рынка. Он предусматривает создание системы регионального надзора, которая должна заработать с 1 марта 2027 года в соответствии с федеральным законодательством. Контроль будет распространяться на соблюдение лицензионных требований и запретов на оборот отдельных видов продукции.
Для проверок планируется использовать контрольные и мониторинговые закупки, инспекционные визиты, документарные и выездные проверки. Без взаимодействия с предпринимателями надзорные органы смогут проводить наблюдение и выездные обследования.
Минэкономразвития указало на несколько недоработок проекта. В частности, в нем не прописан порядок проведения экспериментов в рамках контроля и правила отбора образцов табачной продукции, включая допустимое количество изымаемого товара. Также ведомство предложило закрепить право предпринимателей оспаривать присвоенную им категорию риска и добавить восемь индикаторов возможных нарушений.
По расчетам разработчика, в Ростовской области работают около 6,5 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, торгующих табачной и никотинсодержащей продукцией. Их совокупные затраты на взаимодействие с проверяющими за шесть лет оценили в 12,5 млн руб., или примерно в 1,9 тыс. руб. на одного предпринимателя за весь период.
В заключении отмечается, что проект содержит положения, которые могут вводить избыточные обязанности и ограничения для бизнеса. При этом необоснованных расходов предпринимателей и регионального бюджета ведомство не выявило. Отрицательное заключение означает необходимость доработки документа, а не отказ от введения регионального контроля.