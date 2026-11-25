В Самарской области руководителя управления муниципального имущества уволили из-за утраты доверия
Исполняющая обязанности руководителя управления муниципального имущества и земельных отношений администрации Волжского района Анна Жинь уволена «в связи с утратой доверия». Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По информации надзорного ведомства, исполняющая обязанности руководителя управления заключила контракт с предпринимателем, с которым была в дружеских отношениях. Конкурсные процедуры не проводились. Чиновница не уведомила работодателя о существующем конфликте интересов.
Главе Волжского района было внесено представление из-за нарушения. Анна Жинь внесена в реестр лиц, уволенных из-за утраты доверия.