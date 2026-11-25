В Башкирии 70-летняя свекровь обманом взыскала с экс-невестки 25 млн рублей
Уфимский районный суд рассмотрит уголовное дело 70-летней уфимки, которая обвиняется в подделке договоров займа на 25 млн руб. с экс-невесткой. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, фигурантка дела обвиняется в мошенничестве (ч. 3,4 ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ).
Как полагает следствие, обвиняемая представила в суд сфальсифицированные договоры займа, и расписки на 25 млн руб., заключенные с бывшей невесткой. Эти документы учли в качестве доказательств ее требований о взыскании многомиллионных долгов.
По результатам рассмотрения одного из исков суд взыскал с ответчицы 22 млн руб. Из этой суммы судебные приставы удержали 830 тыс. руб.
Экспертизы установили, что подписи от имени невестки — поддельные.