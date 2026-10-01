Путин назвал угрозой для России поставки западного оружия Украине
Россия не собирается нападать на страны, которые поставляют оружие Украине, заявил президент Владимир Путин. Однако сама ситуация представляет угрозу для России, добавил он.
«Когда кто-то хочет воевать с нами чужими руками, в данном случае руками украинского режима, который бросает своих людей под пулю на истребление... Вот когда кто-то начинает воевать с нами чужими руками — вот это, конечно, угроза»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай». Он отметил, что удары ВСУ вглубь территории России невозможны без технического содействия западных специалистов и космической разведки.
В трактовке Владимира Путина, практическая граница проходит не по самому факту поставки ракет, а по контролю над их применением. В сентябре 2024 года он утверждал, что украинские военные не могут самостоятельно использовать западные дальнобойные системы: для этого нужны спутниковые разведданные США и стран Евросоюза, а полетные задания, по его словам, вводят военнослужащие стран НАТО. Поэтому такие удары Москва рассматривает как вовлечение поставщиков в боевые действия, а не как обычную передачу вооружений.
В июне 2024 года Путин связывал поставки оружия для ударов по российской территории с возможностью ответных поставок вооружений в регионы, откуда могут наноситься удары по чувствительным объектам стран-поставщиков. Дмитрий Песков тогда говорил, что поставки оружия, способного поражать российскую территорию, «не могут остаться без последствий».