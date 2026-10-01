Путин назвал угрозой для России поставки западного оружия Украине

Россия не собирается нападать на страны, которые поставляют оружие Украине, заявил президент Владимир Путин. Однако сама ситуация представляет угрозу для России, добавил он.

«Когда кто-то хочет воевать с нами чужими руками, в данном случае руками украинского режима, который бросает своих людей под пулю на истребление... Вот когда кто-то начинает воевать с нами чужими руками — вот это, конечно, угроза»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай». Он отметил, что удары ВСУ вглубь территории России невозможны без технического содействия западных специалистов и космической разведки.