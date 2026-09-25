Путин: Украина повредила более 100 российских и иностранных судов в Черном море

Украина первой начала атаковать гражданскую инфраструктуру России и торговые суда в Черном море, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия смогла восстановить весь ущерб после морских атак.

«Это привело к определенным потерям с нашей стороны. Кроме этого, (ВСУ.— "Ъ") пытались организовать морскую блокаду нашего Черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов — и российских, и тех, которые ходили под иностранными флагами. Да, мы это все восстановили»,— сказал Владимир Путин журналистам на полях Форума объединенных культур.

Владимир Путин добавил, что решения по возможному возобновлению контактов с Украиной Россия будет принимать «исходя из своих интересов». «Они (власти Украины.— "Ъ") должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут»,— добавил глава государства.