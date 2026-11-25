Существование предприятия без санитарно-защитной зоны глава региона признал проблемой и назвал подобное соседство неприемлемым. «Действительно, завод построили без санитарно-защитной зоны, и буквально с балкона можно видеть, как работает цементный завод. Это, конечно, не дело. Это ни в экологическом, ни в каком другом смысле абсолютно неприемлемо», — оценил ситуацию Слюсарь.