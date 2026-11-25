Цементный завод рядом с ЖК «Донской Арбат» в Ростове могут перенести
Работающее круглосуточно предприятие на улице Туркестанской, соседствующее с жилым комплексом «Донской Арбат», предлагается перенести на другую площадку. С таким предложением 25 ноября, в ходе прямого эфира «Разговор напрямую», выступил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Существование предприятия без санитарно-защитной зоны глава региона признал проблемой и назвал подобное соседство неприемлемым. «Действительно, завод построили без санитарно-защитной зоны, и буквально с балкона можно видеть, как работает цементный завод. Это, конечно, не дело. Это ни в экологическом, ни в каком другом смысле абсолютно неприемлемо», — оценил ситуацию Слюсарь.
Жилые дома на этой территории уже построены, переселять их обитателей никто не собирается — «жители в своем праве», подчеркнул губернатор. Поэтому решать конфликт предстоит с самим производством. Областные власти взаимодействуют с Роспотребнадзором, ожидая заключения ведомства, а работа ведется и с органами прокуратуры.
«Дом мы не снесем, не отселим. Спокойно, мирно предлагаем собственникам перенести этот завод в другое место, вместе подобрать эту локацию — с железнодорожной веткой. Но, конечно, не под окнами жилого дома», — резюмировал Юрий Слюсарь.