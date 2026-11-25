При этом чистый оборотный капитал компании снизился на 11% с начала года, до 19,4 млрд руб., а его отношение к выручке за последние 12 месяцев сократилось на 10 п.п., до 58,7%. Свободный денежный поток вырос до 3,6 млрд руб.