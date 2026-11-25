«Озон Фармацевтика» повысила прибыль на 52% и пересмотрела прогноз на 2026 год
ПАО «Озон Фармацевтика» опубликовало финансовые и операционные результаты за девять месяцев 2026 года. Выручка группы выросла на 6% год к году и составила 22,8 млрд руб.
Скорректированная прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации увеличилась на 19%, до 9,2 млрд руб., а ее рентабельность достигла 40,2% (+4,1 п. п.). Чистая прибыль выросла на 52%, до 5,2 млрд руб., рентабельность по ней составила 22,9% (+6,8 п. п.).
Продажи конечным потребителям группы выросли на 13% год к году, опередив рынок. Как поясняют на предприятии, динамика выручки сдерживалась высокой базой прошлого года, более низким спросом на сезонные препараты и стремлением контрагентов оптимизировать товарные запасы в условиях высокой неопределенности.
Рост рентабельности на предприятии связывают с улучшением продуктового микса, развитием прямых закупок у поставщиков, использованием собственной тендерной площадки, повышением производственной эффективности и влиянием крепкого рубля на себестоимость продаж. Эти факторы компенсировали давление инфляции и рост затрат на персонал.
Капитальные вложения компании за отчетный период составили 3,6 млрд руб. Из них около 2 млрд руб. направлено на разработку и регистрацию препаратов химической фармацевтики и биотехнологий, 1,1 млрд руб. — на строительство и закупку оборудования для «Озон Медика», 213 млн руб. — на «Мабскейл», 251 млн руб. — на другие производственные площадки.
При этом чистый оборотный капитал компании снизился на 11% с начала года, до 19,4 млрд руб., а его отношение к выручке за последние 12 месяцев сократилось на 10 п.п., до 58,7%. Свободный денежный поток вырос до 3,6 млрд руб.
Компания пересмотрела прогноз на 2026 год: вместо роста выручки менеджмент представил прогноз по росту прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в диапазоне 10–15% год к году.
ПАО «Озон Фармацевтика» — российская фармацевтическая группа, работающая в сегментах химической фармацевтики и биотехнологий. Компания основана в 2001 году, объединяет четыре производственные площадки и научно-исследовательские лаборатории в Самарской области (Тольятти, Жигулевск) и Москве. По объему продаж входит в число лидеров среди отечественных производителей, занимает первое место по портфелю зарегистрированных препаратов. Выручка группы за 2025 год составила 31,6 млрд руб., чистая прибыль — 6,2 млрд руб.