Карачаево-Черкесия не нашла банки для двух возобновляемых кредитных линий. На оба электронных аукциона, каждый с начальной ценой услуг 164,79 млн руб., не поступило ни одной заявки. Это следует из протоколов подведения итогов по закупкам, опубликованным в Единой информационной системе госзакупок.