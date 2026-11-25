Власти КЧР вновь не смогли взять кредит на покрытие бюджетного дефицита
Карачаево-Черкесия не нашла банки для двух возобновляемых кредитных линий. На оба электронных аукциона, каждый с начальной ценой услуг 164,79 млн руб., не поступило ни одной заявки. Это следует из протоколов подведения итогов по закупкам, опубликованным в Единой информационной системе госзакупок.
Документы подписала 25 ноября консультант управления республики в сфере закупок Эльмира Псеунова. Организатор признал процедуры несостоявшимися.
Общая начальная цена двух контрактов составила 329,58 млн руб. Это плата за банковские услуги, а не сумма, которую республика намеревалась занять. По данным описаний закупок, лимиты самих кредитных линий составляли 500 млн и 266,687 млн руб., всего — 766,687 млн руб. Деньги планировали направить на частичное покрытие дефицита республиканского бюджета и погашение долговых обязательств. Эти суммы и параметры указаны в документах закупок; приложенные протоколы подтверждают отсутствие заявок.
Заказчиком выступало Министерство финансов Карачаево-Черкесии, торги проводило региональное управление в сфере закупок на площадке «РТС-тендер». В условиях предусматривали плавающую процентную ставку, отсутствие комиссий и сборов, а также возможность досрочного расторжения. К участникам предъявляли требование о действующей лицензии Банка России на банковские операции. Начальная цена каждого контракта совпадала — 164,788 млн руб., хотя суммы кредитных линий различались.
Ноябрьским аукционам предшествовали неудачные попытки привлечь финансирование осенью. По данным «Коммерсантъ-Кавказ», в октябре республика объявляла закупки услуг по кредитным линиям с начальной стоимостью 229,72 млн и 149,81 млн руб.; заявок тогда также не поступило. Две процедуры, размещенные 5 ноября, общей начальной стоимостью 392,18 млн руб. тоже завершились без выбора кредиторов. После этих четырех безрезультатных торгов заказчик провел новый раунд: в двух закупках от 17 ноября суммарную начальную цену услуг снизили на 62,60 млн руб. относительно октябрьской пары.
После летней корректировки бюджета 2026 года доходы республики оценивались в 44,66 млрд руб., расходы — в 48,90 млрд руб., а дефицит — в 4,24 млрд руб. Первоначально принятый бюджет предусматривал дефицит около 1,16 млрд руб. Планируемые кредитные лимиты на 766,7 млн руб. могли покрыть лишь часть бюджетной потребности; закупки также прямо указывали на погашение долговых обязательств как одну из целей заимствований.