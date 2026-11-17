В ноябре 2025 года парламент принял бюджет КЧР на 2026 год с доходами 42,743 млрд руб. и расходами 43,907 млрд руб.; дефицит тогда составлял около 1,16 млрд руб. В декабре сообщалось о доходах 42,7 млрд руб., расходах 43,9 млрд руб. и дефиците 1,1 млрд руб. Летом 2026 года парламент скорректировал параметры: по данным, приведенным в публикации издания о ноябрьских аукционах, доходы выросли до 44,66 млрд руб., расходы — до 48,90 млрд руб., а дефицит — до 4,24 млрд руб. Это примерно в 3,7 раза больше первоначального разрыва между доходами и расходами.