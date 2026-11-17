КЧР увеличила лимит новых кредитных линий до 766,7 млн рублей
Карачаево-Черкесия объявила два новых аукциона на услуги по возобновляемым кредитным линиям для республиканского бюджета, следует из данных ЕИС.
Начальная цена каждого контракта — 164,79 млн руб., вместе — 329,58 млн руб. Заявки принимают до 25 ноября, итоги подведут 26 ноября. В приложенных к закупкам описаниях Минфин указал, что планирует привлечь по одной линии 500 млн руб., по другой — 266,687 млн руб. Общий лимит заимствований составит 766,687 млн руб.
Извещения управление республики в сфере закупок разместило 17 ноября. Заказчиком выступает Минфин КЧР, торги пройдут на площадке «РТС-тендер». Деньги предназначены для частичного покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Кредиторы должны иметь лицензию Банка России; ставка будет плавающей, дополнительные комиссии и сборы условия исключают. Республика сможет досрочно погасить кредит без комиссии. Срок кредитования — до 730 дней с 9 декабря 2026 года.
Новые процедуры последовали за двумя неудачными попытками привлечь банковское финансирование. В октябре республика выставила на торги линии с начальной стоимостью услуг 229,72 млн и 149,81 млн руб. Банки не подали заявок, и 29 октября аукционы признали несостоявшимися. Как писал «Коммерсантъ», общая цена тех двух закупок достигла 379,53 млн руб.; причины отсутствия заявок протоколы не раскрыли.
Затем банки вновь не откликнулись на два аукциона, размещенные 5 ноября. Их общая начальная цена составляла 392,18 млн руб. — на 12,65 млн руб. больше октябрьской пары. Четыре осенние процедуры, таким образом, не привели к выбору кредиторов. Нынешние извещения открывают следующий раунд: суммарная начальная цена услуг в них ниже на 62,60 млн руб., а лимит новых кредитов, указанный в описаниях, составляет 766,7 млн руб.
При этом 329,58 млн руб. — начальная цена контрактов на банковские услуги, то есть процентные платежи, а не сумма основного долга. 766,687 млн руб. — лимит денежных средств, которые республика намерена получить по двум кредитным линиям. В октябрьских закупках лимиты в карточках процедур, как отмечал «Коммерсантъ», не указывались.
В ноябре 2025 года парламент принял бюджет КЧР на 2026 год с доходами 42,743 млрд руб. и расходами 43,907 млрд руб.; дефицит тогда составлял около 1,16 млрд руб. В декабре сообщалось о доходах 42,7 млрд руб., расходах 43,9 млрд руб. и дефиците 1,1 млрд руб. Летом 2026 года парламент скорректировал параметры: по данным, приведенным в публикации издания о ноябрьских аукционах, доходы выросли до 44,66 млрд руб., расходы — до 48,90 млрд руб., а дефицит — до 4,24 млрд руб. Это примерно в 3,7 раза больше первоначального разрыва между доходами и расходами.