В Башкирии ожидается метель и гололед
26 ноября в Башкирии ожидается облачная погода, снег, местами до сильного, метель, сообщает Башгидрометцентр. В отдельных районах возможны гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы.
Ветер северо-западный, западный, 9-14 м/с, днем местами порывы достигнут до 20 м/с.
Температура воздуха ночью и днем будет держаться на уровне 0,-5°.
На некоторых участках дорог видимость из-за осадков ухудшится до 1-2 км.
В Уфе также ожидается облачная погода, небольшой снег, местами гололед и снежный накат. Ветер будет северо-западный, западный 9-14 м/с. Столбик термометра ночью и днем будет колебаться на отметке от 0 до -2°.