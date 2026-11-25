Власти Сочи не намерены менять курс на сокращение жилищного строительства
Сочи не намерен пересматривать градостроительную политику, предусматривающую ограничение жилищного строительства и приоритетное развитие инфраструктуры и туристической отрасли. Об этом глава города Андрей Прошунин заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Ъ-Кубань».
По словам мэра, за последние годы в Сочи реализовали значительное количество проектов коммерческой и жилой недвижимости. Однако появление новых объектов увеличило нагрузку на инженерные сети, а строительство жилья не всегда сопровождалось созданием необходимой социальной инфраструктуры.
Господин Прошунин отметил, что новые жилые кварталы требуют дополнительных мест в школах и детских садах, поликлиник, дорог, парков и общественных пространств. В связи с этим администрация намерена придерживаться принципа комплексного развития территорий.
При рассмотрении инвестиционных проектов власти будут оценивать возможности существующей инфраструктуры, в том числе мощности систем водо-, газо- и электроснабжения, а также потребность в транспортных и социальных объектах. По словам главы города, сейчас муниципалитет сосредоточен на решении накопившихся инфраструктурных проблем, включая строительство дорог и транспортных развязок.
Градостроительная политика Сочи, подчеркнул Андрей Прошунин, должна обеспечивать баланс между дальнейшим развитием курорта и качеством жизни его жителей.