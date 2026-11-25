При рассмотрении инвестиционных проектов власти будут оценивать возможности существующей инфраструктуры, в том числе мощности систем водо-, газо- и электроснабжения, а также потребность в транспортных и социальных объектах. По словам главы города, сейчас муниципалитет сосредоточен на решении накопившихся инфраструктурных проблем, включая строительство дорог и транспортных развязок.