Движение поездов по Крымскому мосту было приостановлено 19 ноября в результате ночной атаки со стороны ВСУ, позднее в тот же день его возобновили по первому пути. 21 ноября стало известно, что движение по железнодорожному мосту в Крым полностью восстановлено.