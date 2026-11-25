Грузовое сообщение по Крымскому мосту сохранено в прежнем объеме
Грузовое сообщение между Краснодарским краем и Крымом сохранено в прежнем объеме, логистические схемы налажены. Об этом сообщил министр транспорта России Дмитрий Ядров.
По его словам, дополнительные поезда предоставят при увеличении пассажиропотока. Сроки восстановления автомобильной части Крымского моста пока преждевременны, идет обследование специалистами.
Движение поездов по Крымскому мосту было приостановлено 19 ноября в результате ночной атаки со стороны ВСУ, позднее в тот же день его возобновили по первому пути. 21 ноября стало известно, что движение по железнодорожному мосту в Крым полностью восстановлено.