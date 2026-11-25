В Югре для трудовых мигрантов установят минимальный уровень дохода в 64,4 тыс. руб.
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) одобрило проект закона об установлении регионального коэффициента для иностранных граждан, работающих в регионе. В 2027 году его предлагается установить на уровне 2,8. С учетом нового коэффициента минимальный доход, который мигранты должны будут подтверждать для соблюдения требований миграционного законодательства, составит 64,36 тыс. руб. в месяц на человека, сообщили в окружном правительстве.
Если у иностранного работника есть находящиеся в России на его иждивении члены семьи, необходимый доход будет рассчитываться с учетом каждого из них. Для семьи из двух человек он составит 128,72 тыс. руб. в месяц, для трех — 193,08 тыс. руб.
«Для иностранных граждан, работающих в Югре, подтверждение дохода в установленном размере станет обязательным требованием. Если иностранный гражданин не сможет подтвердить такой доход, федеральным законодательством предусмотрены соответствующие последствия для его правового статуса и дальнейшего пребывания в стране»,— подчеркнул губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
Отмечается, что размер коэффициента рассчитали исходя из соотношения регионального МРОТ (с учетом районного коэффициента и северной надбавки) к величине прожиточного минимума.
По мнению окружных властей, установление регионального коэффициента позволит усилить контроль за легальностью доходов иностранных работников, снизить потенциальную нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджет региона, а также сделать привлечение иностранной рабочей силы более прозрачным.
Ранее сообщалось, что за десять месяцев 2026 года из Югры выдворили 2 583 мигранта. Это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.