Если у иностранного работника есть находящиеся в России на его иждивении члены семьи, необходимый доход будет рассчитываться с учетом каждого из них. Для семьи из двух человек он составит 128,72 тыс. руб. в месяц, для трех — 193,08 тыс. руб.