Петербуржец стал фигурантом уголовного дела о детской порнографии
В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в распространении детской порнографии через социальную сеть. По версии следствия, он размещал такие материалы с июня 2025 года по январь 2026-го, сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
Уголовное дело возбудили по п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Во время обыска у мужчины дома следователи нашли мобильные телефоны и носители информации.
Сейчас следователи продолжают разбираться в обстоятельствах дела. Вопрос о мере пресечения для задержанного пока решается.