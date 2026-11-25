Кикшеринг пополнил бюджет Петербурга на 26 млн рублей за сезон
С начала сезона компании кикшеринга перечислили в бюджет Петербурга более 26 млн рублей. До конца года ожидается поступление еще как минимум такой же суммы. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщила замглавы городского комитета по транспорту Александра Бахмутская.
За сезон на улицах работало около 40 тысяч самокатов. Жители и гости города совершили на них более 40 млн поездок. Общая протяженность маршрутов составила 67 млн км.
«Мы наблюдаем увеличение интенсивности использования СИМ»,— заявила госпожа Бахмутская.
Летом сервисы внедрили подтверждение возраста. С 24 июня — через MAX ID. С 18 августа — через «Госуслуги». К середине сентября все три оператора реализовали эту функцию полностью.
«Мы готовимся, что это будет обязательным требованием»,— отметила замглавы комитета.
В прошедшем сезоне в Петербурге впервые опробовали визуализацию парковок. Вместо виртуальных точек на дорогах нанесли разметку.