С начала сезона компании кикшеринга перечислили в бюджет Петербурга более 26 млн рублей. До конца года ожидается поступление еще как минимум такой же суммы. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщила замглавы городского комитета по транспорту Александра Бахмутская.