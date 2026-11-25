По данным Rusprofile, ООО «Вертикаль» было зарегистрировано в Орле в мае 2019 года. Компания специализируется на производстве прочих пластмассовых изделий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем выступает Елена Кузина. По итогам 2025 года выручка ООО «Вертикаль» сократилась на 80,5%, до 20 млн руб. против 103 млн руб. годом ранее. Компания получила убыток в размере 6,9 млн руб., тогда как в 2024 году ее чистая прибыль составляла 3,2 млн руб.