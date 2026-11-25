Суд прекратил банкротство орловского производителя пластмассовых изделий
Арбитражный суд Орловской области прекратил производство по делу о банкротстве производителя пластмассовых изделий ООО «Вертикаль», так как не нашел оснований для применения упрощенной процедуры. Межрайонная инспекция ФНС России №20 по Саратовской области ранее потребовала признать компанию несостоятельной из-за задолженности в размере 118,5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Суд установил, что компания продолжает вести хозяйственную деятельность: последние операции по ее банковским счетам прошли 1 сентября, налоговую отчетность компания представила 1 октября. Согласно материалам дела, налоговая служба не представила доказательств наличия у компании имущества, за счет которого можно было бы покрыть расходы на процедуру банкротства.
В конце октября представители «Вертикали» отказались комментировать ситуацию «Ъ-Черноземье» без участия адвоката.
По данным Rusprofile, ООО «Вертикаль» было зарегистрировано в Орле в мае 2019 года. Компания специализируется на производстве прочих пластмассовых изделий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем выступает Елена Кузина. По итогам 2025 года выручка ООО «Вертикаль» сократилась на 80,5%, до 20 млн руб. против 103 млн руб. годом ранее. Компания получила убыток в размере 6,9 млн руб., тогда как в 2024 году ее чистая прибыль составляла 3,2 млн руб.
В начале ноября «Ъ-Черноземье» также сообщал, что открытый аукцион по продаже имущественного комплекса АО «Липецкгеология», специализирующегося на строительстве инженерных коммуникаций для водо-, газоснабжения и водоотведения, не состоялся из-за отсутствия заявок. Начальная цена лота составляла 125,5 млн руб.