Автоматизации подбирают финансирование
Как банки помогают предприятиям в вопросе роботизации
К 2030 году Россия собирается увеличить плотность роботизации промышленности в пять раз. Сейчас, по данным Минпромторга, на каждые 10 тыс. работников обрабатывающих предприятий приходится всего 29 роботов. Автоматизация должна помочь заводам справиться с нехваткой рабочих рук и повысить производительность.
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Чтобы ускорить этот процесс, государство предлагает предприятиям кредиты под 5% годовых. На эти деньги можно купить российских промышленных роботов, а также сортировочное и логистическое оборудование. Срок кредита — до пяти лет, льготная ставка действует до трех. В программе участвуют всего три банка, в том числе «Новиком». Как эта мера поможет предприятиям и что еще необходимо для развития роботизации, рассуждает заместитель председателя правления банка Алексей Кузнецов:
«Мы видим интерес предприятий к роботизации. Но из-за дорогих кредитов некоторые из них пока вынуждены откладывать такие проекты. Если можно получить деньги под 5% годовых, срок окупаемости сокращается. И это уже стимул вкладываться в оборудование. Есть и другая проблема: в РФ пока недостаточно производителей промышленных роботов. А одно из главных условий льготной программы — чтобы оборудование было включено в реестр российской продукции».
Государство помогает заводам не только с покупкой роботов. За прошлый год и первую половину нынешнего Фонд развития промышленности выделил 110 млрд руб. на сотни проектов. Крупные производства получают поддержку и через Кластерную инвестиционную платформу. Например, с ее помощью модернизируют «Метровагонмаш»: предприятие разрабатывает новые вагоны метро, переходит на российские комплектующие и обновляет оборудование. Его производственные мощности уже выросли примерно на 20%.
Но чем крупнее проект, тем сложнее организовать его финансирование. Нужно просчитать затраты, учесть работу поставщиков и подрядчиков, разобраться в многочисленных программах господдержки. И здесь банки могут помочь не только деньгами, говорит зампред правления «Новикома» Алексей Кузнецов:
«Когда предприятия обращаются к нам за льготным кредитом, они зачастую плохо ориентируются в программах господдержки. Не знают, какие сейчас действуют и подходят именно им. Поэтому мы изучаем каждый проект, уже на начальном этапе оцениваем, насколько реально его осуществить и какие есть риски. Если нужно, предлагаем внести изменения. Затем подбираем подходящие меры господдержки, оцениваем экономический эффект и предлагаем схему финансирования по одной программе или сразу нескольким».
Например, Фонд развития промышленности предлагает предприятиям льготные займы. А банковская гарантия по отдельным программам позволяет снизить ставку еще на 2 п. п. У «Новикома» портфель таких гарантий превысил 50 млрд руб. Есть и отдельная программа для оборонных заводов, которые хотят выпускать гражданскую продукцию. Они тоже могут рассчитывать на льготные кредиты. Всего «Новиком» участвует в финансировании более 70 промышленных проектов с господдержкой. А сумма действующих кредитов и гарантий по таким программам превысила 150 млрд руб.