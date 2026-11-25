«Когда предприятия обращаются к нам за льготным кредитом, они зачастую плохо ориентируются в программах господдержки. Не знают, какие сейчас действуют и подходят именно им. Поэтому мы изучаем каждый проект, уже на начальном этапе оцениваем, насколько реально его осуществить и какие есть риски. Если нужно, предлагаем внести изменения. Затем подбираем подходящие меры господдержки, оцениваем экономический эффект и предлагаем схему финансирования по одной программе или сразу нескольким».