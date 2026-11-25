В тот же день в интервью изданию V1.RU боец поп-MMA рассказал, что признает вину, и заявил о раскаянии: «Я ошибся, я виноват, я не спорю. Справедливость восторжествовала. Меня спросят и накажут». По версии блогера, изначальной цели устроить пранк не было, а купюру он бросил сам, тогда как Андрей Ярошенко полез в воду, чтобы остановить ажиотаж. «Начало собираться много людей, и начали уже пытаться достать. Мой товарищ снял кроссовки, залез, забрал купюру. Мы спустились вниз, бабушке тут же самую купюру отдали. Но инициатива была моя, я виноват»,— рассказал господин Коваленко. При этом фигурант раскритиковал журналистов, которые якобы обвинили его в предвзятости и намеренном искажении его слов.