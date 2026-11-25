Слава на ветер
Приговор бойцу поп-ММА Коваленко по делу об осквернении Мамаева кургана вынесут 2 декабря
В Центральном районном суде Волгограда завершились прения по делу об осквернении Мамаева кургана. На скамье подсудимых оказались боец поп-MMA Святослав Коваленко и блогер Андрей Ярошенко. Фигурантов обвиняют в эпизоде с купюрой и раздеванием на мемориальном комплексе, который те сняли на видео и выложили в сеть.
Центральный районный суд Волгограда огласит приговор бойцу поп-MMA Святославу Коваленко и блогеру Андрею Ярошенко по делу об осквернении на Мамаевом кургане (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).
Сам инцидент произошел 24 июля 2026 года. По следствия, фигуранты, находясь на территории Мамаева кургана, бросили в водоем у монумента «Стоим насмерть!» пятитысячную купюру, тем самым пытаясь вызвать у посторонних соперничество из-за нее. В свою очередь, господин Ярошенко, изобразив случайного прохожего, прыгнул за банкнотой в воду. После этого блогер разделся сам и стал сушить купюру. Все свои действия фигуранты снимали на видео и сопровождали насмешками. Позже ролик был размещен в сети, где его посмотрели как минимум полмиллиона человек.
Святослав Коваленко — видеоблогер и боец поп-MMA, уроженец Астраханской области. Обучался в филиале Астраханского государственного университета. Получил широкую известность благодаря поединкам в популярных промоушенах («Наше дело», Hardcore FC) и победе над Александром Емельяненко. В 22 года был осужден на пять лет лишения свободы за сбыт наркотиков. Отбыл в колонии четыре года и четыре месяца. Известно, что в 2020 году в Москве на господина Коваленко напал блогер из Чечни.
В ГУ МВД России по Волгоградской области заинтересовались записью и сообщили журналистам, что действия блогеров могут быть квалифицированы как нарушение общественного порядка. Сотрудники отдела полиции № 4 УМВД России по городу Волгограду начали проверку для правовой оценки инцидента и принятия законного решения.
Андрей Ярошенко — 31-летний житель Подольска Московской области.
В конце июля Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту инцидента по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об установленных обстоятельствах. В августе 36-летнего Святослава Коваленко и 31-летнего Андрея Ярошенко задержали в разных регионах. Им вменили осквернение воинских захоронений и мемориального сооружения, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Центральный районный суд Волгограда заключил обоих под стражу до 5 октября 2026 года.
В тот же день в интервью изданию V1.RU боец поп-MMA рассказал, что признает вину, и заявил о раскаянии: «Я ошибся, я виноват, я не спорю. Справедливость восторжествовала. Меня спросят и накажут». По версии блогера, изначальной цели устроить пранк не было, а купюру он бросил сам, тогда как Андрей Ярошенко полез в воду, чтобы остановить ажиотаж. «Начало собираться много людей, и начали уже пытаться достать. Мой товарищ снял кроссовки, залез, забрал купюру. Мы спустились вниз, бабушке тут же самую купюру отдали. Но инициатива была моя, я виноват»,— рассказал господин Коваленко. При этом фигурант раскритиковал журналистов, которые якобы обвинили его в предвзятости и намеренном искажении его слов.
30 сентября 2026 года уголовное дело в отношении блогеров направили в суд. В ходе заседания 23 ноября 2026 года господа Коваленко и Ярошенко согласились с предъявленным обвинением и поддержали ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.