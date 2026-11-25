Абзелиловский районный суд обязал жилищностроительный кооператив в течение полугода установить ограждения по периметру участка площадью 9,7 тыс. кв. м в деревне Якты-Куль, на котором расположены четыре объекта незавершенного строительства, а также закрыть дверные и оконные проемы для ограничения доступа в здания.