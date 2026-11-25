Студентка погибла под колесами электропоезда во Фрунзенском районе Петербурга
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга электропоезд сбил двух девушек. 18-летняя студентка погибла на месте происшествия, 20-летнюю пострадавшую госпитализировали. Об этом 25 ноября сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
По данным ведомства, происшествие случилось в районе станций Витебский вокзал и Товарная.
Транспортные следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.