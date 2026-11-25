Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга электропоезд сбил двух девушек. 18-летняя студентка погибла на месте происшествия, 20-летнюю пострадавшую госпитализировали. Об этом 25 ноября сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.