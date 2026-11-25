В Черноземье 27 ноября ожидается морозная и пасмурная погода, до –7°C
В пятницу, 27 ноября, жителей Черноземья ожидает морозная и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от –3°C до –7°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит –4°C, днем поднимется до –3°C, вечером снова составит –4°C, а ночью опустится до –5°C. Ветер до 4 м/с.
В Воронеже утром будет –5°C, днем воздух прогреется до –4°C, вечером вновь ожидается –5°C, а ночью температура сохранится на том же уровне. Ветер до 4 м/с.
В Курске утром ожидается –6°C, днем будет до –4°C, вечером снова — –6°C, а ночью температура сохранится на том же уровне. Ветер до 4 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит –7°C, днем поднимется до –5°C, вечером будет –6°C, а ночью температура сохранится на том же уровне. Ветер до 5 м/с.
В Орле утром ожидается –6°C, днем — –5°C, вечером температура сохранится на том же уровне, а ночью она вновь составит –6°C. Ветер до 3 м/с.
В Тамбове утром будет –6°C, днем воздух прогреется до –4°C, вечером ожидается –5°C, а ночью температура сохранится на том же уровне. Ветер до 5 м/с.