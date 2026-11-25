Лихачев о новых блоках ЛАЭС: на третьем смонтировали ловушку
На блоке №3 ЛАЭС-2 закончен монтаж всех элементов «ловушки расплава»; до этого Алексей Лихачев оценивал ход строительства новой очереди Ленинградской АЭС.
При посещении станции Алексей Лихачев отметил, что фундаменты всех зданий ядерного острова уже готовы для возведения стен и монтажа оборудования. «Темпы строительства будут только нарастать», – сказал он о новых блоках.
Лихачев называл среди результатов проекта новые рабочие места и снабжение региона атомной электроэнергией. Он говорил почти о двух тысячах человек, которых новая очередь обеспечит работой. «Новая очередь ЛАЭС гарантированно обеспечит работой почти две тысячи человек, а регион – чистой атомной энергией», – сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
Работы на блоках №3 и №4 сосредоточены на ядерных островах. На блоке №3 после монтажа «ловушки расплава» готовят третий ярус внутренней защитной оболочки. Конструкцию массой 260 тонн планируют поднять на здание реактора гусеничным краном со специальной траверсой.
Фундамент здания турбины на третьем блоке бетонируют. Четвертый блок находится на другой стадии: там еще монтируют элементы «ловушки расплава», сооружают шахту реактора и защитные оболочки. Работы идут с опережением графика; все элементы «ловушки» смонтированы лишь на блоке №3.
На каждом новом энергоблоке установят реактор ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт. Для них предусмотрены двойная защитная оболочка и пассивные системы безопасности. Ввести блоки №3 и №4 рассчитывают в 2030 и 2032 годах; после ввода каждый будет ежегодно вырабатывать более 8,5 млрд кВт•ч.