Лихачев называл среди результатов проекта новые рабочие места и снабжение региона атомной электроэнергией. Он говорил почти о двух тысячах человек, которых новая очередь обеспечит работой. «Новая очередь ЛАЭС гарантированно обеспечит работой почти две тысячи человек, а регион – чистой атомной энергией», – сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.