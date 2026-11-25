Воронеж вошел в число лидеров по приросту индекса качества жизни в 2021–2026 годах среди всех российских городов. Этот показатель в столице Черноземья вырос на 14 пунктов — с 25 до 39 по стобалльной шкале. По темпам роста Воронеж уступил только Хабаровску, где индекс вырос на 15 пунктов — с 18 до 33. Такие данные приводит Финансовый университет при правительстве РФ в исследовании качества жизни в российских городах.