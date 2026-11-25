Аналитики назвали Воронеж лидером по росту качества жизни за последние пять лет
Воронеж вошел в число городов РФ с наибольшим ростом индекса качества жизни
Воронеж вошел в число лидеров по приросту индекса качества жизни в 2021–2026 годах среди всех российских городов. Этот показатель в столице Черноземья вырос на 14 пунктов — с 25 до 39 по стобалльной шкале. По темпам роста Воронеж уступил только Хабаровску, где индекс вырос на 15 пунктов — с 18 до 33. Такие данные приводит Финансовый университет при правительстве РФ в исследовании качества жизни в российских городах.
Отдельно в исследовании оценивались изменения по конкретным направлениям. Воронеж вошел в число лидеров по «преодолению деструктивного поведения граждан», заняв второе место после Москвы. Также город оказался на десятом месте по «качеству медицинского обслуживания» и «работе предприятий ЖКХ».
При этом, если говорить о регионах Черноземья, Тамбов за пять лет прибавил три пункта: его показатель увеличился с 32 до 35. В общей таблице он занял 34-е место из 57 представленных городов. Среди прочего Тамбов занял пятое место по «состоянию экологической среды» и девятое — по «работе предприятий ЖКХ».
При оценке качества жизни составители рейтинга учитывали уровень материального благополучия и доступность жилья, качество медицинского обслуживания, состояние экологической среды, образования, дорожного хозяйства и ЖКХ, доступность культурных ценностей, условия для самореализации и ведения бизнеса, работу городских властей, распространенность деструктивного поведения и конфликтность общественных отношений. Индекс рассчитывался на основе социологических опросов, официальной статистики и других данных, в том числе о зарплатах и стоимости недвижимости.
В начале ноября «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Воронеж занял 13-е место среди городов-миллионников по доле новых организаций, открывшихся в 2026 год.