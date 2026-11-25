В Москве представили зимний туристический календарь Ярославской области
Ярославская область представила туроператорам Москвы и Подмосковья календарь событий на зимний сезон 2026–2027 годов. Об этом сообщили в правительстве региона. Презентация прошла 24 ноября в представительстве области в Москве.
«Наш регион входит в топ-10 самых востребованных для новогодних поездок. Зимний сезон — отличная возможность открыть Ярославскую область с новой стороны. Приглашаю провести новогодние праздники у нас», — заявил губернатор Михаил Евраев. По его словам, большинство участников презентации заинтересовались событиями и выразили готовность приехать на них.
В Рыбинске 19 декабря в 18-й раз пройдет «НаШествие Дедов Морозов». Праздничная колонна пройдет по историческому центру города, в шествии примет участие Дед Мороз из Великого Устюга. На 8 января в Рыбинске запланировано шествие «За Рождественской звездой», получившее серебро премии Russian Event Awards 2026 в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление».
В календарь также вошли фестиваль воздухоплавания «Яблоки на снегу», рождественская программа в Николо-Сольбинском женском монастыре, Деминский лыжный марафон и международные соревнования по фристайлу «Кубок чемпионов» в «Подолино».
«Регион делает ставку не просто на отдельные яркие даты, а на развитие комплексных межрегиональных турпродуктов. Деминский марафон, соревнования по фристайлу в „Подолино“, колоритные городские фестивали и уютные праздничные программы в малых городах и монастырях объединяются в единые маршруты», — отметил вице-губернатор Василий Горбунов.
По словам министра культуры и туризма области Светланы Костышиной, задача презентации — «дать партнерам готовый инструментарий для формирования привлекательных турпродуктов». Подробная программа опубликована на туристическом портале Visit Yaroslavia.