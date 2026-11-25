«Регион делает ставку не просто на отдельные яркие даты, а на развитие комплексных межрегиональных турпродуктов. Деминский марафон, соревнования по фристайлу в „Подолино“, колоритные городские фестивали и уютные праздничные программы в малых городах и монастырях объединяются в единые маршруты», — отметил вице-губернатор Василий Горбунов.