Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими под Ростовом
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель трех человек, возбуждено после столкновения четырех автомобилей на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.
По версии следствия, днем 24 ноября водитель автомобиля Lada Vesta 1985 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Jetour, Mercedes и Kaiyi.
В результате аварии на месте погибли две пассажирки Kaiyi 1954 и 1964 годов рождения. Водитель этого автомобиля 1963 года рождения скончался в больнице. Еще три человека были госпитализированы.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», авария произошла около 16:10 на 176-м км трассы М-8 «Холмогоры», в районе деревни Любилки, столкнулись четыре автомобиля. Ход и результаты расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Ярославской области.
Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).