В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора установили, что в заведении отсутствует необходимое оборудование (раковины, моечные ванны, столы для сырой и готовой продукции); не обеспечена последовательность технологических процессов; у сотрудников нет личных медицинских книжек; не соблюдались требования к личной гигиене персонала (отсутствие туалета для персонала) и др.