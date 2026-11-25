Пиццерию в центре Перми закрыли из-за антисанитарии
Ленинский суд Перми приостановил работу кафе «PerottiPizza», расположенного на ул. М. Горького, 17. Как сообщает краевой Роспотребнадзор, основанием для этого стали выявленные ведомством нарушения санитарных правил.
В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора установили, что в заведении отсутствует необходимое оборудование (раковины, моечные ванны, столы для сырой и готовой продукции); не обеспечена последовательность технологических процессов; у сотрудников нет личных медицинских книжек; не соблюдались требования к личной гигиене персонала (отсутствие туалета для персонала) и др.
На основании материалов Роспотребнадзора суд приостановил деятельность кафе на 20 суток.