3,9 млрд руб. составила просроченная задолженность малого и среднего бизнеса в Удмуртии в сентябре. Это почти на 40% больше, чем годом ранее, следует из статбюллетеня ЦБ РФ. Доля коммерсантов с «просрочкой» выросла до 3,7%. Эксперты объясняют динамику несколькими факторами — возросшей налоговой нагрузкой, увеличением издержек, высокой стоимостью обслуживания долга и кассовым разрывом у части предприятий. Собеседники считают, что «сушить весла» пока рано и следует смотреть на ближайшие отчеты по рынку.