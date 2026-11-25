Неустойка догнала бизнес
Просроченная задолженность субъектов МСП в Удмуртии за год выросла почти на 40%
3,9 млрд руб. составила просроченная задолженность малого и среднего бизнеса в Удмуртии в сентябре. Это почти на 40% больше, чем годом ранее, следует из статбюллетеня ЦБ РФ. Доля коммерсантов с «просрочкой» выросла до 3,7%. Эксперты объясняют динамику несколькими факторами — возросшей налоговой нагрузкой, увеличением издержек, высокой стоимостью обслуживания долга и кассовым разрывом у части предприятий. Собеседники считают, что «сушить весла» пока рано и следует смотреть на ближайшие отчеты по рынку.
Просроченная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Удмуртии составила 3,9 млрд руб. в сентябре. Это почти на 40% больше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в статистическом бюллетене ЦБ РФ.
Общая задолженность предпринимателей этой категории в республике снизилась за 12 месяцев на 2,4% — до 113 млрд руб. Доля коммерсантов с «просрочкой» по платежам выросла на 1,1 п. п. — до 3,5%. Это на 0,2 п. п. ниже, чем в среднем по ПФО.
Объем выданных кредитов субъектам МСП республики за год увеличился на 20,1% — до 12,9 млрд руб. в сентябре.
В целом по стране средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам МСП составила 17,9%, что на 1,5 п. п. выше, чем в августе. По долгосрочным — 13,7%, снижение на 0,5 п. п. Средний размер такого займа возрос с августа по сентябрь на 0,7 млн руб. — до 5,1 млн. Ключевая ставка в указанный период находилась на отметке 14%.
Основные причины получения заемных средств бизнесом — возросшая налоговая нагрузка и рост издержек, рассказал «Ъ-Удмуртия» директор Корпорации развития Удмуртии Эмиль Бикмеев. По данным Удмуртского фонда развития предпринимательства (УФРП), целью 65% выданных микрокредитов является пополнение оборотных средств. Эту статистику подтверждает ВТБ, добавил господин Бикмеев. Остальные микрозаймы направлены на приобретение и ремонт оборудования и транспорта, модернизацию производственных мощностей.
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам отделения «Деловой России» в Удмуртии Зульфия Фазульянова отнесла к вероятным причинам роста просроченной задолженности высокую стоимость обслуживания долга и кассовые разрывы у части предприятий. «Если заказчик задерживает оплату, а платежи по кредитам, выплату зарплаты и расчеты с поставщиками нельзя отложить, у бизнеса может не хватить денег на очередной взнос даже при наличии заказов»,— добавила госпожа Фазульянова.
Сентябрьский рост выдачи кредитов субъектам МСП в Удмуртии господин Бикмеев объяснил смягчением кредитно-денежной политики и увеличением спроса на региональные и федеральные программы льготного кредитования. Госпожа Фазульянова связала эту динамику со снижением ставок за год и потребностью бизнеса в оборотных средствах.
По словам собеседников «Ъ-Удмуртия», риск дальнейшего роста просроченной задолженности сохраняется. Особенно, по словам Зульфии Фазульяновой, у компаний с нестабильными поступлениями и крупными платежами по кредитам.
«В ближайших отчетах важно смотреть и на сумму просрочки, и на ее долю <...> одновременный рост обоих показателей несколько месяцев подряд — более убедительный признак ухудшения качества портфеля»,— сказала она.
Господин Бикмеев сослался на аналитиков «Национальных кредитных рейтингов», допускающих рост доли просроченной задолженности в кредитном портфеле МСП к концу года до 5%. «Как будут развиваться события, зависит от изменений в налоговом законодательстве и ситуации на рынке. Сушить весла еще рано»,— резюмировал директор Корпорации развития Удмуртии.