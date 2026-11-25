Согласно документации, дорога протяженностью более 900 метров пройдет по улице Космонавтов (около 650 метров), улице Хорошева (230 метров) и проезду к жилому комплексу «Шоколад». На Космонавтов предполагается магистраль районного значения с четырьмя полосами движения и расчетной скоростью 60 километров в час; на остальных участках число полос сократится до двух, а скорость — до 40 километров в час.