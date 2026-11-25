Волгоград объявил аукцион на строительство дороги к Центру водных видов спорта
Начальная цена контракта — 536, 7 млн руб.
Власти Волгограда готовы потратить 536,7 млн руб. на строительство новой дороги в Дзержинском районе, которая обеспечит дополнительный подъезд к Центру водных видов спорта на Семи ветрах и соединит улицы Космонавтов и Хорошева. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.
Согласно документации, дорога протяженностью более 900 метров пройдет по улице Космонавтов (около 650 метров), улице Хорошева (230 метров) и проезду к жилому комплексу «Шоколад». На Космонавтов предполагается магистраль районного значения с четырьмя полосами движения и расчетной скоростью 60 километров в час; на остальных участках число полос сократится до двух, а скорость — до 40 километров в час.
Финансирование строительства возьмет на себя бюджет Волгограда. Подрядчик должен получить 10% суммы в качестве аванса до 1 апреля 2027 года. К этой же дате на площадке должны появиться временные здания и сооружения. Подготовка территории завершится до 1 июля 2027 года, а устройство ливневой канализации — до 30 ноября 2027 года.
Земляное полотно планируется обустроить к 30 мая 2028 года, пересечения, примыкания и дорожную одежду — к 30 июля 2027 года. К 30 августа должны быть завершены благоустройство дороги, ее электроснабжение, установка светофоров и наружное электроосвещение. Движение по новой магистрали предполагается открыть 31 октября 2028 года.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 декабря 2026 года. После ввода объекта в эксплуатацию подъехать к Центру водных видов спорта можно будет не только со стороны улицы Космонавтов, но и со стороны улицы Землячки.