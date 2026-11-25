Оскар Никитин-Паркер являлся по этому делу законным представителем Весталии Паркер. Он просил суд признать недействительными займы между компанией и нынешними совладельцами организации. Это другие дети умершего бизнесмена — Артур, Артем и Анастасия Никитины, а также Ксения Кияшева. На внеочередном собрании участников компании согласились с требованиями истца. Артуру Никитину теперь необходимо вернуть организации 105,3 млн руб., Артему — 38,9 млн руб., Анастасии — 20,6 млн руб. Остальную часть заявления Оскара Никитина-Паркера не удовлетворили.