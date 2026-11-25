Напомним, оформить такой режим налогообложения может каждый работающий на себя с годовым доходом не выше 2,4 млн руб. Ставка налога на профессиональный доход составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% — с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Такой налоговый режим был введен в 2019 году. С 2026-го самозанятые получили право добровольно уплачивать страховые взносы и оформлять больничные листы.