Только 0,16% самозанятых Удмуртии отчисляют взносы в Соцфонд
Речь идет о 258 предпринимателях
Только 0,16% самозанятых Удмуртии — 258 из 161 тыс. человек — отчисляют средства в Соцфонд для получения пенсии по старости. Об этом сообщает Корпорация развития Удмуртии.
«Остальные рискуют отодвинуть право на пенсию на пять лет позже и даже в таком случае — рассчитывать только на социальную “минималку”»,— говорится в сообщении. Для получения пенсии нужен индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30 и трудовой стаж от 15 лет.
Напомним, оформить такой режим налогообложения может каждый работающий на себя с годовым доходом не выше 2,4 млн руб. Ставка налога на профессиональный доход составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% — с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Такой налоговый режим был введен в 2019 году. С 2026-го самозанятые получили право добровольно уплачивать страховые взносы и оформлять больничные листы.