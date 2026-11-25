К 8:00 25 ноября ресурсом обеспечены все социальные объекты. Тепло поступает и в квартиры жителей, однако для восстановления доаварийных параметров температуры потребуется время. Ночью были выполнены все запланированные мероприятия по запуску системы отопления. Тепло жителям Каштака стало поступать с 20:30 24 ноября от котлов ТЭЦ ЧМК. На основную тепломагистраль северной части района ресурс начали отпускать с котла ТЭЦ в час ночи. Ситуация остается на контроле оперштаба.