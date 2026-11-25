Полностью прогреются жилые дома Металлургического района Челябинска до полуночи
Утром теплом обеспечили соцобъекты
Жилые дома Металлургического района Челябинска, оставшиеся без тепла утром 23 ноября, должны полностью прогреться до конца 25 ноября. Ориентировочный срок назвали в администрации города.
К 8:00 25 ноября ресурсом обеспечены все социальные объекты. Тепло поступает и в квартиры жителей, однако для восстановления доаварийных параметров температуры потребуется время. Ночью были выполнены все запланированные мероприятия по запуску системы отопления. Тепло жителям Каштака стало поступать с 20:30 24 ноября от котлов ТЭЦ ЧМК. На основную тепломагистраль северной части района ресурс начали отпускать с котла ТЭЦ в час ночи. Ситуация остается на контроле оперштаба.