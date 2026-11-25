В Башкирии увеличат штрафы за курение в общественных местах и вандализм
Депутаты Курултая Башкирии планируют ужесточить ответственность за курение в общественных местах и вандализм, сообщает пресс-служба парламента республики. Изменения внесут в КоАП республики.
Ранее за курение на остановках, в парках, скверах и на спортплощадках штраф составлял 500 руб., а за повторное нарушение — 1 тыс. руб. Предлагается ввести «вилку» для более гибкого подхода к конкретным ситуациям: 500–1000 руб. за первое нарушение и 1,5 тыс.–2 тыс. руб. — за повторное.
Другая статья КоАП касается вандалов, которые рисуют на стенах домов и на остановках. Им планируют повысить штрафы с 300 руб. до 500–1000 руб.