В городах Золотого кольца подорожала недвижимость
С начала года вторичное жилье подорожало во всех восьми исследованных городах Золотого кольца. Ярославль занял второе место по темпам роста: за январь—октябрь средняя стоимость квадратного метра здесь увеличилась на 11,7%, до 113,2 тыс. руб., сообщает «РБК Недвижимость».
Больше всего цены выросли в Костроме — на 12,2%, третье место занял Суздаль с ростом на 10,6%. В остальных городах динамика была менее заметной. В Ростове Великом вторичное жилье подорожало на 1,9%, в Переславле-Залесском — на 0,6%.
В октябре месячная динамика цен в трех городах Ярославской области была разнонаправленной. В Ростове Великом квадратный метр подорожал на 2,4%, в Ярославле — на 1,3%. В Переславле-Залесском, напротив, жилье подешевело на 0,9%.
Всего в октябре вторичное жилье подешевело в четырех из восьми городов Золотого кольца. Сильнее всего снижение оказалось в Суздале — на 2,2%, до 124 тыс. руб. за квадратный метр.
В исследовании учитывалась средняя стоимость квадратного метра в объявлениях о продаже на основных площадках недвижимости. Помимо Ярославля, Костромы, Суздаля и Ростова Великого, в выборку вошли Владимир, Иваново, Сергиев Посад и Переславль-Залесский.