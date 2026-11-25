Больше всего цены выросли в Костроме — на 12,2%, третье место занял Суздаль с ростом на 10,6%. В остальных городах динамика была менее заметной. В Ростове Великом вторичное жилье подорожало на 1,9%, в Переславле-Залесском — на 0,6%.