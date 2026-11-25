По материалам дела, в 2023 году судебный пристависполнитель дважды получила взятку и в интересах должника, имеющего задолженность по алиментам более 1,4 млн руб., незаконно отменила запрет на регистрационные действия в отношении его автомобиля, а также способствовала снятию с него временного ограничения на выезд с территории России. Деньги в качестве взяток перечислялись на банковский счет, оформленный на дочь осужденной.