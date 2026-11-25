В Башкирии экс-судебного пристава приговорили к пяти годам колонии за взятки
Иглинский межрайонный суд приговорил 41летнюю экс-судебного приставаисполнителя районного отделения судебных приставов к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. руб. и лишил права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе на три года. Лишение свободы отсрочено до исполнения ее дочерью 14 лет, отмечает объединенная пресс-служба судов Башкирии. Подсудимая признана виновной в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), получении взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
По материалам дела, в 2023 году судебный пристависполнитель дважды получила взятку и в интересах должника, имеющего задолженность по алиментам более 1,4 млн руб., незаконно отменила запрет на регистрационные действия в отношении его автомобиля, а также способствовала снятию с него временного ограничения на выезд с территории России. Деньги в качестве взяток перечислялись на банковский счет, оформленный на дочь осужденной.
Также подсудимая под предлогом оказания юридической помощи в решении алиментных вопросов и оплаты госпошлины для обращения в суд обманным путем получила от потерпевшей более 170 тыс. руб.