Второй Западный окружной военный суд приговорил 49-летнего воронежца Александра Дмитриева к семи годам колонии общего режима. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и призывах к убийству представителей командного состава ВС РФ (ч. 2 ст. 280 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Также ему запретили администрировать сайты и каналы в интернете в течение четырех лет. Об этом сообщили в суде.