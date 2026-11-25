Воронежцу дали семь лет за оправдание обстрелов и призывы к убийству командиров ВС РФ
Второй Западный окружной военный суд приговорил 49-летнего воронежца Александра Дмитриева к семи годам колонии общего режима. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и призывах к убийству представителей командного состава ВС РФ (ч. 2 ст. 280 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Также ему запретили администрировать сайты и каналы в интернете в течение четырех лет. Об этом сообщили в суде.
По версии следствия, осужденный, «недовольный политикой российского руководства в связи с проведением СВО», разместил в публичном Telegram-канале комментарий с оправданием обстрелов объектов гражданской инфраструктуры в поселке Теткино Курской области украинскими военными.Также в другом канале он прокомментировал публикацию о взятии в плен российских военнослужащих. По информации следствия, в сообщении содержались призывы к убийству представителей командного состава ВС РФ.
На судебном заседании Александр Дмитриев частично признал вину. Он пояснил, что не хотел оправдывать террористический акт, а высказал оценочное суждение о том, что Украина при обстрелах Курской области якобы старается «не причинять ущерба жилым домам». Комментарий с призывом к убийству командиров он связал со своим отрицательным отношением к СВО.
Помимо назначения реального срока, суд конфисковал мобильный телефон осужденного и взыскал с него 21,7 тыс. руб., связанные с выплатой вознаграждения адвокатам. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В августе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 65-летнему воронежцу Игорю Капытину за незаконное хранение взрывных устройств и публичные призывы к насилию в отношении президента, российской власти и вооруженных сил РФ.