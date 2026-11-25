В Самаре объявили торги на право комплексного развития территории в Октябрьском районе
Министерство градостроительной политики Самарской области опубликовало извещение о приеме заявок на участие в торгах на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ). Об этом сообщают в министерстве.
Речь идет об участке в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Московского шоссе. Для территории уже разработали градостроительную концепцию (мастер-план). Она прошла согласование экспертного совета, профильных министерств и ведомств.
Согласно проекту, инвестору предстоит расселить жителей ветхого и аварийного жилья, возвести многоэтажные жилые дома, построить детский сад на 100 мест, спортивный объект и детскую школу искусств, выполнить благоустройство и озеленение территории.
Все существующие старые постройки планируется снести.