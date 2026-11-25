Челябинск не вошел в число городов, где за пять лет улучшилось качество жизни
Лидером рейтинга назван Хабаровск
Челябинск стал одним из 12 городов, в которых с 2021 года по 2026-й не удалось обеспечить заметного повышения показателей качества жизни. Таковы результаты исследования Финансового университета при Правительстве РФ.
Вместе с Челябинском в этот список попали Владикавказ, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижневартовск, Новокузнецк, Пенза, Саранск, Стерлитамак, Тула, Улан-Удэ и Якутск. Мониторинг проводили по нескольким направлениям: потребительская активность, доступность недвижимости, качество медицины и образования, состояние экологической среды, состояние дорог и общественного транспорта, работа властей и ЖКХ, а также распространенность деструктивного поведения.
Лидерами рейтинга стали Хабаровск (прирост индекса составил 15 баллов, качество жизни выросло до 33 баллов), Воронеж (+14 баллов — до 39 баллов) и Саратов (+14 баллов — до 32 баллов). Санкт-Петербург и Москва оказались лишь на 43-м и 45-м местах соответственно. Только северная столица показала улучшение — на один балл.