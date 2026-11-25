Лидерами рейтинга стали Хабаровск (прирост индекса составил 15 баллов, качество жизни выросло до 33 баллов), Воронеж (+14 баллов — до 39 баллов) и Саратов (+14 баллов — до 32 баллов). Санкт-Петербург и Москва оказались лишь на 43-м и 45-м местах соответственно. Только северная столица показала улучшение — на один балл.