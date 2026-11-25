Мэр Ярославля рассказал о ночной уборке снега
«Горзеленхозстрой» приступил к уборке улиц Ярославля в ночь на 25 ноября. Об этом сообщил мэр города Алексей Михайлов.
Ночью на улицах работали 43 комбинированные дорожные машины, 12 тракторов со щетками, шесть фронтальных погрузчиков и 50 сотрудников. По словам мэра, еще до начала снегопада коммунальная техника дежурила на основных магистралях и мостах. К уборке приступили с началом осадков. На момент сообщения уборка продолжалась.
Мэр призвал жителей соблюдать осторожность при передвижении по городу.