Ночью на улицах работали 43 комбинированные дорожные машины, 12 тракторов со щетками, шесть фронтальных погрузчиков и 50 сотрудников. По словам мэра, еще до начала снегопада коммунальная техника дежурила на основных магистралях и мостах. К уборке приступили с началом осадков. На момент сообщения уборка продолжалась.