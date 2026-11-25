По данным сервиса Rusprofile, Владимир Отмашкин возглавил «Алтайгеомаш» в феврале 2025 года. В списке аффилированных лиц ПАО за первое полугодие 2026 года указывается, что Владимир Отмашкин входит в совет директоров предприятия, кроме того, 42,16% уставного капитала предприятия принадлежит Сергею Владимировичу Отмашкину.