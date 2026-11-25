Бенефициар ГК «Союз» покидает пост гендиректора «Алтайгеомаша»
Генеральный директор ПАО «Алтайгеомаш», специализирующегося на производстве буровых установок, Владимир Отмашкин покидает руководящий пост по собственному желанию, говорится в решении совета директоров ПАО, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
В решении уточняется, что Владимир Отмашкин покидает пост гендиректора ПАО «Алтайгеомаш» с 24 ноября. Его преемником в руководящей должности станет Андрей Арестов, договор с которым заключен на три года.
По данным сервиса Rusprofile, Владимир Отмашкин возглавил «Алтайгеомаш» в феврале 2025 года. В списке аффилированных лиц ПАО за первое полугодие 2026 года указывается, что Владимир Отмашкин входит в совет директоров предприятия, кроме того, 42,16% уставного капитала предприятия принадлежит Сергею Владимировичу Отмашкину.
ПАО «Алтайгеомаш» работает в Барнауле Алтайского края, производит буровые установки для геологической разведки. Выручка акционерного общества по итогам 2025 года, по данным Rusprofile, составила 305 млн руб., убыток – 4,9 млн руб.
Владимир Отмашкин также руководит одним из крупнейших сибирских застройщиков, ГК «Союз», который, кроме Барнаула, работает в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Отмашкину принадлежит 100% уставного капитала ООО «ГК «Союз».